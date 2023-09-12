نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد إنشاء مشروع سوق الجملة بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات التنموية بمدينة القنطرة غرب؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز بها، وذلك بحضور النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير عام الإسكان، ومدير عام الطرق والنقل، ومدير عام ورئيس منطقة تعمير شرق وغرب الإسماعيلية ونائب رئيس منطقة تعمير شرق وغرب، مدير عام التخطيط بالمحافظة ومعاون المحافظ للخطة والمتابعة.

بدأت الجولة بمتابعة آخر التطورات بمشروع سوق الجملة "الوكالات" بمنطقة السواركة بمدينة القنطرة غرب، والذي يهدف لتقنين وضع البائعين والقضاء على العشوائيات داخل مدينة القنطرة غرب، وتحقيق السيولة المرورية.

ويستغرق إنشاؤه مدة 6 شهور، بتكلفة إجمالية 19 مليون جنيه تقريبًا، وتقوم بالإشراف عليه الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة، حيث بلغت نسبة تنفيذه 85 ٪ ومن المنتظر أن يتم افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ويضم المشروع 22 محلا بمساحة 80 م على مسطح 900م، عبارة عن مجمع محال وحمامات وإدارة وكافيتريا ومنطقة مكشوفة ومنطقة بيع، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمباني وجاري الانتهاء من أعمال المحارة والردم لتشكيل جسر الطريق وجاري اتخاذ إجراءت عمل الخزان الصحي واستيفاء الموافقات الخاصة بمنظومة الحريق.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء سوق لفروشات الملابس والذي يهدف للقضاء على منطقة السوق العشوائي الغير مرخص بقلب المدينة ويضم 400محل على مساحة 2400 متر مسطح، يتخللها حمامات وممرات مجهزة لخدمة المشروع بتكلفة ٣٨ مليون جنيه.