مياه سوهاج تجرى المقابلات الشخصية لـ30 مرشحا لشغل الوظائف القيادية

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم، المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالإدارات العامة والقطاعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن لجنة المقابلات تضم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الأمنى بالشركة القابضة والمستشار احمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج و الدكتور على عبد الرحيم المستشار الهندسى لشركة مياه سوهاج والدكتور احمد خالد مساعد المستشار الهندسى لمياه سوهاج.