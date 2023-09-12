اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:19 م
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مياه سوهاج تجرى المقابلات الشخصية لـ30 مرشحا لشغل الوظائف القيادية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:09 م
مياه سوهاج تجرى المقابلات الشخصية لـ30 مرشحا لشغل الوظائف القيادية مياه سوهاج تجرى المقابلات الشخصية
سوهاج عمرو خلف

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أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم، المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالإدارات العامة والقطاعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن لجنة المقابلات تضم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الأمنى بالشركة القابضة والمستشار احمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج و الدكتور على عبد الرحيم المستشار الهندسى لشركة مياه سوهاج والدكتور احمد خالد مساعد المستشار الهندسى لمياه سوهاج.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية أنه يتم اجراء المقابلات لعدد 30 مرشحا لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط، ومدير عام معامل مياه الشرب والسلامة والصحة المهنية والصرف الصناعي والموارد البشرية والأمن والتفتيش والمراجعة الداخلية والأصول وضبط الجودة وشئون البيئة والاشتراكات والشئون المالية وخدمة العملاء واعادة الاستخدام وتنفيذ المشروعات ومحطات مياه الشرب ومنطقة شمال لمياه الشرب ومنطقة وسط لمياه الشرب ومنطقة شمال للصرف الصحى ومعامل الصرف الصحى وشبكات مياه الشرب والخامات والكلور والورش الفنية ومنطقة وسط صرف صحى والسلامة والصحة المهنية.
 
وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموراد البشرية أن المقابلات تستمر لمدة يومين بمقر مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاختيار أفضل العناصر المؤهلة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والذين لديهم القدرة على تطوير العمل وتحسين الاداء لتحقيق رضا المواطنين.

 


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