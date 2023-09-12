اليوم السابع
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موديرنا تسعى لتطوير لقاح جديد للسرطان.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:10 م
موديرنا تسعى لتطوير لقاح جديد للسرطان.. اعرف التفاصيل لقاح للسرطان بالتعاون مع شركة ايماتيكس
كتبت أمل علام

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قالت شركة موديرنا إنها أبرمت اتفاقا مع شركة تطوير الأدوية الألمانية إيماتيكس (4A3.F) لتطوير لقاحات وعلاجات للسرطان، وستدفع 120 مليون دولار نقدا ومدفوعات إضافية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقالت موديرنا، إن الشركتين ستستخدمان منصة اكتشاف الأدوية الخاصة بشركة Immatics لتطوير لقاحات السرطان القائمة على mRNA، وكذلك دراسة لقاح السرطان الخاص بها لاستخدامه مع علاج السرطان IMA203 من شركة ايماتيكس  Immatics .

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، إن هذه الصفقة هي الأحدث في مساعي موديرنا للتوسع إلى ما بعد كورونا مع انخفاض الطلب على الجرعات بشكل كبير، وتطوير لقاح للسرطان، وهو حلم طارده العلماء لعقود من الزمن دون نجاح يذكر.

وتعمل شركة موديرنا بالفعل على تطوير لقاح للسرطان بالتعاون مع شركة ميرك، والذي ثبت أنه يقلل خطر تكرار المرض أو الوفاة بنسبة 44% في المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد القاتل، وذلك في تجربة منتصف المرحلة،  كما أن لديها لقاحات قيد التطوير ضد الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، من بين أمور أخرى.

وبموجب شروط التعاون، ستقود شركة موديرنا Moderna بتطوير وتسويق لقاحات السرطان الناتجة عن التعاون، في حين ستكون شركة ايماتيكس  Immatics  مسؤولة عن دراسات ما قبل السريرية ودراسات المرحلة المبكرة المحتملة.

وقالت موديرنا إن شركة Immatics ستتلقى أيضًا تمويلًا بحثيًا وستكون مؤهلة للحصول على مدفوعات التطوير والتنظيم المهمة التي قد تتجاوز 1.7 مليار دولار.


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