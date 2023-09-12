مواطن بالبحر الأحمر: "هنتخب الرئيس السيسى علشان حياة كريمة والطرق".. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال عماد سيف أحد مواطنى محافظة البحر الأحمر، إنه سينتخب الرئيس السيسي لفترة جديدة لعدة أسباب، منها مبادرة حياة كريمة التى استطاعت تقديم خدمات كبيرة بكل قرى مصر، ومشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية.

وأضاف، أن المشروعات القومية الجبارة فى مختلف أنحاء الجمهورية أحدثت طفرة حقيقية كبيرة جدًا، وسيتم الاستفاده منها بشكل أفضل خلال السنوات المقبلة.

وأكد أنه سيصطحب أسرته وأصدقاءه وأحباءه لمساندة الرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة، مطالبا الجميع بالوقوف مع الرئيس لاستكمال المسيرة.