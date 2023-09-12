مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم توك توك وتريلا بطريق أسيوط الغربى الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم تريلا وتوك توك أعلى طريق أسيوط الغربى الصحراوى نطاق العياط، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى فى العياط بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم تريلا وتوك توك وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.