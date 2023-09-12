وأوضحت السلطات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الانهيارات الأرضية ناجمة عن عواصف مطيرة شديدة يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى أنه جار البحث عن المفقودين.

كانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في هونج كونج الإسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين، كما غمرت المياه أجزاء من المدينة مرة أخرى بعد هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين.