مصرع طفل سقط من أعلى سلم الطابق الثالث في دار السلام بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة على إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث. تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل صغير عقب سقوطه من اعلى سلم منزله بدائرة مركز شرطة دار السلام وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورد اشارة من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول الطفل مبدي ط م ع سن 3 سنوات ومقيم دائرة المركز مصاباً " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة ادعاء سقوط من علو.

وبسؤال والده المدعو طه م ع ا 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أعلي سلم المنزل بالطابق الثالث إنزلقت قدمه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.