مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى أبو النمرس

عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منيل شيحة فى أبو النمرس ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.