اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى أبو النمرس

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:55 ص
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى أبو النمرس حادث سير - أرشيفية
عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منيل شيحة فى أبو النمرس ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق  نطاق أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

ابو النمرس



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