ووصفت سفيرة بريطانيا في الكويت - وفقا لصحيفة (القبس) الكويتية اليوم الاثنين، الزيارة التي أجراها نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الصباح، إلى بريطانيا قبل 10 أيام بالممتازة، وتسهم في تعزيز العلاقات الإستراتيجية.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء البريطاني خلال لقائه ولي العهد مؤخرا شجع الكويت على أن ترفع سقف طموحها في اتفاقية التجارة الحرة، معربة عن أملها في إحراز تقدم، سواء مع الكويت أو دول الخليج، مشيرة إلى أن الاجتماع القادم للجنة التوجيه المشترك بين البلدين سيعقد قبل نهاية العام في بريطانيا.

