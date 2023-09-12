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مركز معلومات المناخ: انكسار كبير بدرجات الحرارة اليوم على معظم أنحاء البلاد

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:39 ص
مركز معلومات المناخ: انكسار كبير بدرجات الحرارة اليوم على معظم أنحاء البلاد درجات الحرارة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن درجات الحرارة ستشهد اليوم انكسارًا كبيرًا على معظم أنحاء البلاد مع توقعات بأمطار شمالًا.
 

يشار إلى أن تأثيرات العاصفة دانيال على الأراضى المصرية ضعيفا جدا مقارنة بما شهدته السواحل اليونانية والأراضى الليبية، وذلك بسبب تحولها لمنخفض جوى بمجرد دخولها الأراضى المصرية.

 

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح كانت واضحة باثارة الرمال وسقوط الامطار فى مطروح والسلوم وخلال الساعات القادمة متوقع استقرار المنخفض الجوى وسيفقد طاقته وامطار خفيفه فى الإسكندرية

 

وعن تأثيرها على مصر أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن تأثيرها بدأ أمس وسيمتد خلال يومين حيث شهدت محافظة مطروح سقوط امطار من متوسطة لغزيرة، وسرعات رياح زائدة على وبخصوص القاهرة ستشهد انخفاض فى درجات الحرارة.

 


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