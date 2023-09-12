مركز معلومات المناخ: انكسار كبير بدرجات الحرارة اليوم على معظم أنحاء البلاد

يشار إلى أن تأثيرات العاصفة دانيال على الأراضى المصرية ضعيفا جدا مقارنة بما شهدته السواحل اليونانية والأراضى الليبية، وذلك بسبب تحولها لمنخفض جوى بمجرد دخولها الأراضى المصرية.

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح كانت واضحة باثارة الرمال وسقوط الامطار فى مطروح والسلوم وخلال الساعات القادمة متوقع استقرار المنخفض الجوى وسيفقد طاقته وامطار خفيفه فى الإسكندرية

وعن تأثيرها على مصر أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن تأثيرها بدأ أمس وسيمتد خلال يومين حيث شهدت محافظة مطروح سقوط امطار من متوسطة لغزيرة، وسرعات رياح زائدة على وبخصوص القاهرة ستشهد انخفاض فى درجات الحرارة.