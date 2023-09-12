محطة مترو المتحف المصرى الكبير.. شاهد أحدث صور ونسب التنفيذ

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، صور أعمال تنفيذ محطة مترو المتحف المصرى الكبير ، والتى تخدم بشكل أساسى المتحف المصرى الكبير، والمناطق المحيطة به، ضمن الخط الرابع للمترو، والجارى تنفيذه للربط بين مناطق 6 أكتوبر ومناطق شارع الهرم ومحافظة القاهرة.

وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%. ، كما تنفذ محطة الرماية ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذى يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

وينشر اليوم السابع المحطات الجارى إنشاؤها، بالخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى.. كما يلي:

- حدائق الأشجار.

- حدائق الأهرام.

- النصر.

- المتحف المصري الكبير.

- ميدان الرماية.

- الأهرام.

- المريوطية.

- العريش.

- المطبعة.

- الطالبية.

- مدكور.

- المساحة.

- الجيزة.

- الروضة.

- الملك الصالح.

- الفسطاط.

- قلعة صلاح الدين.

- الملك منصور.

- الحي السادس.

- الطيران.

- عباس العقاد.

- مكرم عبيد.

- أحمد الزمر.

- الميثاق.

- أكاديمية مبارك.