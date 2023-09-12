محافظ كفر الشيخ يعلن تنكيس الأعلام 3 أيام تضامنا مع ضحايا المغرب وليبيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن تنكيس الأعلام " تخفيض لنصف ارتفاع الصاري"، لمدة 3 أيام، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، الموافق 12 سبتمبر، حتى الخميس، 14 سبتمبر، 2023.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، بالالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب بكل دقة.

جاء ذلك إيماء للمنشور الدوري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية، تضامنا مع ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي المملكة المغربية وليبيا الشقيقتين.