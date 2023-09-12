اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:49 م
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محافظ قنا يكرم العاملين بمكتب الاتصال السياسى لتفانيهم فى العمل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:06 م
محافظ قنا يكرم العاملين بمكتب الاتصال السياسى لتفانيهم فى العمل جانب من التكريم
قنا صابر سعيد

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كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، العاملين بمكتب الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في استقبال طلبات أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها.
 
وكرم المحافظ كلا من هيثم محمد أبوالعباس، ومنى عبدالرحيم حمزة، وسماح محمد سليمان، وسامية مبارك على، ورانيا محمد رضا، وأحلام عبدالرحيم أبوبكر، وأميمة محمود أحمد، ووجه المحافظ الشكر إلى العناصر المتميزة الذين تم تكريمهم، مشيدا بأدائهم المشرف والمتميز ، مؤكدا أن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة ، ومسؤوليتنا هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم ، والاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل وخدمة الوطن والمواطنين.
 
وقدم العاملون بمكتب الاتصال السياسى شكرهم لمحافظ قنا لحرصه على تكريمهم، مؤكدين أنهم سوف يستمرون في بذل المزيد من الجهد للقيام بالأعمال المكلفين بها على أكمل وجه. 
لتفانيهم في العمل.. محافظ قنا يكرم العاملين بمكتب الاتصال السياسى (2)
 

لتفانيهم في العمل.. محافظ قنا يكرم العاملين بمكتب الاتصال السياسى (1)
 

 


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