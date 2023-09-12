محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع العاصفة دانيال

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح لتكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا ب الإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث إنه متوقع أن تشهد المحافظة أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا.

وذلك وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

وتابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن، وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقا للاجتماعات التنسيقية استعدادا لسقوط الأمطار.

كما وجه محافظ الغربية بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها، حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية.

وأكد المحافظ، تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين على الخط الساخن 15742 أو الرقم الأرضى 0403341233.

وأكد محافظ الغربية على استعداد كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع تداعيات العاصفة، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، موجها قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول، كما كلف المحافظ بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية تحسبا لوقوع أيه حوادث.

ويطالب محافظ الغربية المواطنين بتوخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة، الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.