محافظ الدقهلية يلتقى لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية والمقدمة على المنصة الإلكترونية، حيث تبدأ اللجنة مباشرة أعمالها من اليوم، وحتى 21 سبتمبر الجارى حيث تقدم بالدقهلية 157 مشروعا وتم استبعاد المشروعات غير المكتملة وتقوم اللجنة بتقييم 38 مشروعا حتى يتم تصعيد 6 مشروعات منها على المستوى الوطنى من خلال اللجنة الوطنية للمبادرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح "مختار" خلال لقائه بأعضاء اللجنة ومتابعة أعمالها، أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الدقهلية كان لها السبق فى التعامل مع القضايا البيئية التى تؤثر فى التغيرات المناخية من خلال إنشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية حيث تم إنشاء المدفن الصحى بقلابشو باحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أى انبعاثات بالإضافة إلى نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة وأضاف أن لدينا طفره غير مسبوقة فى مجال إنشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة باحدث المعدات ذات تكنولوجيا المانى هولندى وتعد المصانع الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وفى ذات السياق قال "المحافظ" اهتممنا ايضا بقضية التشجير والحدائق بمراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال تنفيذ عدد من الحدائق والزراعة والتشجير مشيرا أن كل هذه المشروعات والخطوات تخدم بشكل مباشر اهداف المبادرة المطروحة.

وثمن محافظ الدقهلية جهود وأعمال اللجنة وكذا جهود جميع المشاركين من أبناء الدقهلية بالمشروعات والأفكار التى تلبى المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التى حددتها المبادره المطروحة.

وفى ذات السياق يذكر أنه سبق وأقامت محافظة الدقهلية، برعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، العديد من الندوات التعريفية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية للحفاظ على البيئة من خلال الأفكار والأطروحات والمشروعات التى تلبى المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتى تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية التى تتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحرارى الذى يؤثر سلبًا على تغير المناخ.