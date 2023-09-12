محافظ الدقهلية يلتقى طلاب آداب دمياط لحضور برنامج التدريب العملى المتكامل

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، طلاب كلية آداب جامعة دمياط، قسم نظم المعلومات الجغرافيه وعلوم المساحه والتخطيط، لحضور برنامج التدريب العملى المتكامل بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

وقال المحافظ: "دعمى الكامل لأبنائى الطلاب فى جميع الجامعات لتلقى كافة التدريبات العملية فى جميع التخصصات المتاحه داخل أجهزة المحافظة لكسب المهارات والخبرات فى مجال العمل التنفيذى على أرض الواقع من خلال المعايشه اليوميه داخل مواقع العمل".

وأكد "مختار" على أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة لا يدخر جهدًا فى تعليم وتدريب طلاب الجامعات لنقل الخبرات الإدارية والفنية والمهنية لهم من خلال المتخصصين فى كافة الإدارات والأقسام.

وكلف " المحافظ " الدكتورة أميرة يوسف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، بعقد دورة تدريبية لطلاب كلية الآداب جامعة دمياط، لمدة شهر كامل على كافة الأجهزة فى مجال كشف المرافق والرفع المساحى والتغيرات المكانية وغيرها.

ومن جانبها أوضحت " مديرة مركز معلومات شبكات المرافق " أن الطلاب سوف يتلقون برنامج تدريب عملى متكامل لمدة أربع اسابيع بمركز معلومات شبكات المرافق، وذلك فى إطار التعاون العلمى ما بين قسم الجغرافيا كلية الاداب جامعة دمياط، ومركز معلومات شبكات مرافق بديوان عام محافظة الدقهلية.

مشيرة إلى أن البرنامج التدريبى سوف يتضمن التدريب العملى على احدث الاجهزة فى مجال كشف المرافق والرفع المساحى مثل اجهزة GPS وجهاز التوتال ستيشين وجهاز الجيورادار كذلك سوف يشمل البرنامج التدريبى كورس مكثف للعمل على تطبيقات برنامج arc gis فى إنتاج خرائط البنية التحتية مما يساهم فى اكتساب الطلاب الخبرات والمهارات التى تؤهلهم لسوق العمل وربط الدراسة النظرية مع التطبيق العملى الميدانى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم طلاب الجامعات من خلال تدريبهم دخل كافة أجهزة الدولة ليخرج لنا جيل لديه خبرة علمية وعملية ليكون مجهز على اعلى مستوى لسوق العمل لتلبية متطلبات السوق، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال التنسيق مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

فى إطار الدور المجتمعى المتميز للجهاز التنفيذى لمحافظه الدقهلية من خلال التواصل مع المؤسسات العلميه والأكاديمية لتبادل الخبرات العمليه فى مجال العمل والاستفادة من المختصين فى المجالات المختلفة.