محافظ أسوان يعوض عروس تعرض جهاز زفافها لحريق

فى لفتة أبوية وإنسانية، حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة "الناس لبعضهم" بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى برئاسة المهندس عمرو توفيق.

جاء ذلك عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لإندلاع حريق به، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق.

ومن جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، والمنسق العام للمبادرة، فى بيان صحفى، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان، تم التواصل مع المؤسسة الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والإجتماعية.

وأشار، إلى أن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.