محافظ أسوان: تحصين 26609 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الحملة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية حيث تم حتى الآن تحصين 26 ألفًا و609 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتواصل الحملة أعمالها بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مؤكدًا على أهمية العمل أيضًا على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.