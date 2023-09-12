محافظة القاهرة تواصل مبادرة توزيع شنط المدارس بالمجان بحى الزاوية الحمراء

كتب سيد الخلفاوى

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات مبادرة " مدرستى سعادتى" التى تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة، حيث شهد محافظ القاهرة تدشين فعاليات المبادرة بأحياء المنطقة الشمالية من مكتبة مصر العامة بحى الزاوية الحمراء.

وأكد محافظ القاهرة، أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلى الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التى تربط بين المصريين وهو الأمر الذى يساعد الشعب المصرى على تخطى جميع الصعاب.

وثمن اللواء خالد عبد العال، دور الجمعيات الأهلية النشطة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة، أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.

وعلى هامش الحفل افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الشمالية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسى فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، مشيرًا إلى دعم المحافظة للأسر المنتجة من خلال عمل معارض مجانية لهم وفتحها للجمهور للبيع بأسعار مخفضة بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد.

وتضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية، وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى الداخل والخارج.

شهد الحفل د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعبدالله عزت الديب رئيس حى الزاوية الحمراء، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.