اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:43 م
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محافظة القاهرة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:13 م
محافظة القاهرة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب محافظة القاهرة تنكس اعلامها
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام ، تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا .
 
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب وليبيا، موجهًا القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب.
 
كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى المغرب وليبيا.
 
وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، فى ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار فى ليبيا.

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