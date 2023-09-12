اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظة الدقهلية تتسلم الدفعة 33 من لحوم إطعام الطعام لتوزيعها على الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:56 م
محافظة الدقهلية تتسلم الدفعة 33 من لحوم إطعام الطعام لتوزيعها على الأولى بالرعاية استلام الدفعه 33 من لحوم إطعام الطعام
الدقهلية شريف الديب

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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الثلاثاء، استلام الدفعة 33 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من مستحقى تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.
 
وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 77 طنا، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية.
 
وأكد "مختار" على أنه سيتم إيصال لحوم إطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.
 
وثمن "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.
 
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
 
استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (1)
استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (1)

استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (2)
 
محافظ الدقهلية

 

استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (3)
استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام 

استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (4)
 
محافظ الدقهلية

 

استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (5)
استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام  

استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (6)
 
 اطعام الطعام لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية
استلام الدفعه 33 من لحوم اطعام الطعام (7)
 
 اطعام الطعام لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية

 

 
 

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