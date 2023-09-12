اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة لجنة التحقيق في جرائم داعش بالعراق.. الأربعاء

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:00 ص
مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة لجنة التحقيق في جرائم داعش بالعراق.. الأربعاء مجلس الأمن الدولي
أ ش أ

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يصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم على مسودة قرار ينص على تجديد مهمة عمل لجنة التحقيق الأممية في الانتهاكات الاجرامية التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق. 


كما سيقدم السفير هارولد ادالى اجيمان " غانا "رئيس لجنة العقوبات الدولية على السودان المشكلة بقرار مجلس الأمن رقم 1591 تقريره ربع السنوى للمجلس حول أعمال اللجنة، وسيعقب ذلك جلسة مفتوحة بمقر المجلس تعقبها مشاورات مغلقة حول لجنة المساعدة الأممية الانتقالية المشتركة للسودان، حيث يرأس ايدين ورسونو مدير إدارة العمليات في دائرة السياسة وبناء السلام أعمال الجلسة المغلقة وذلك لتقييم الموقف السياسي و العسكري الراهن في السودان.


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