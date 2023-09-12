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ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في درنة إلى 5300 شخص

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:07 م
ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في درنة إلى 5300 شخص إعصار ليبيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 5300 قتيل.

وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبولموشه، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة، مؤكدا استمرار عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بالتدخل الدولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

 


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