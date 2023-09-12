لو سنة أولى رضاعة.. مشاكل هتقابلك اعرفى ازاى تتغلبى عليها

كتبت نهير عبد النبى

الرضاعة الطبيعية واحدة من أهم الأشياء التي تهتم بها الأمهات فهى مفيدة لصحة الأم والطفل، قد تكون الرضاعة الطبيعية صعبة في الأول ولكن مع مرور الوقت تتأقلم معها الأمهات ومع التعامل مع الطفل.

وحسب ما ذكره موقع momlovesbestهناك بعض المشاكل التي يمكن أن تواجهيها إذا كنت في سنة أولى أمومة ورضاعة وعليك التغلب عليها وهى:

-الاحتقان: عندما تعانين من احتقان الثدي ، ستشعرين بعدم الراحة لأن ثدييك سيكونان مؤلمين وكبيري الحجم. يحدث هذا إذا كنت لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية كافية أو في بعض الأحيان عندما يزيد إنتاج الحليب لديك. حاولي الرضاعة الطبيعية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث ساعات - سيشعر طفلك بالجوع في كثير من الأحيان على أي حال.

بعد الانتهاء من الرضاعة الطبيعية، افركي بضع قطرات من حليب الثدي على حلمة الثدى واتركي خصائصه المهدئة تعمل.

-انسداد قنوات الحليب: يمكن أن تتشكل كتل صلبة ومؤلمة في قنوات الحليب. هذه عادة ما تسبب عدم الراحة والاحمرار والتورم. يمكن أن يحدث هذا لأسباب عديدة، بما في ذلك كمية كبيرة من الحليب، أو الاحتقان، أو الجفاف، أو قلة النوم، أو الفطام، أو حتى حمالات الصدر الضيقة ذات الأسلاك الداخلية.

-التهاب الثدي : هذا هو التهاب الثدي الذي يسبب الكثير من الألم والألم والاحمرار والتورم. قد تحتاجين إلى مضادات حيوية، لكن لا بأس من الاستمرار في الرضاعة الطبيعية.

-مشكلات انخفاض إمدادات الحليب: لا تنتج بعض النساء ما يكفي من الحليب للرضاعة الطبيعية، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لزيادة الإنتاج.