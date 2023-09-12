لندن تدرس حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد لخطورتها على الأطفال

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إن الوزراء البريطانيين يستعدون لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، بعد سلسلة من الدعوات من المجالس، وأطباء الأطفال الرائدين ونشطاء النفايات العامة لجعل بيع الأجهزة التي تستخدم لمرة واحدة غير قانوني لأسباب صحية وبيئية.

ويمكن أن تأتى هذه الخطوة الأسبوع المقبل بعد أن خلصت الحكومة إلى أن المنتجات تستهدف بشكل كبير الأطفال، الذين يصبحون بعد ذلك مدمنين. ومن المقرر أن يتم الكشف عنها فى استشارة تصدرها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الأسبوع المقبل، على الرغم من أن التوقيتات قد تتغير، وفقًا لصحيفة "ديلى تليجراف".

فى الأسبوع الماضى، كشفت صحيفة "الجارديان" أنه يتم التخلص من 5 ملايين من السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد فى المملكة المتحدة كل أسبوع، أى بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن عام 2022. وقال البحث الذى أجرته منظمة ماتيريال فوكس غير الهادفة للربح أن هذا يصل إلى ثمانية أنواع من السجائر الإلكترونية يتم التخلص منها فى الثانية. ويكفى الليثيوم الموجود فى المنتجات لإنتاج 5000 بطارية سيارة كهربائية سنويًا.

وانتقد أطباء الجهاز التنفسى للأطفال الحكومة العام الماضى لفشلها فى الاستجابة للتحذيرات بشأن مخاطر السماح ببيع السجائر الإلكترونية فى عبوات صديقة للأطفال تحتوى على أسماء الحلويات الشعبية - بما فى ذلك اللبن المخفوق بالموز وجيلى الأطفال، وكلاهما يحتوى على 2% من النيكوتين، وهو أعلى تركيز مسموح به فى المملكة المتحدة.

فى ذلك الوقت، قال البروفيسور أندرو بوش، استشارى أمراض صدر الأطفال فى مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد: "أشعر بالقلق من أننا نسير نحو كارثة صحية عامة مع وجود جيل من الأطفال مدمنين على النيكوتين".