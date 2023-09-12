كشف ملابسات العثور على جثة شاب فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة فى الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.