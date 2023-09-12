قاتل زوج شقيقته بالخانكة: اتخانق مع أختى فى بيتنا وضربته بالنار

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

اعترف المتهم بقتل زوج شقيقته فى الخانكة بارتكاب الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، عقب القبض عليه، أن خلافًا عائليًا بين المجني عليه وشقيقته، دفعت الأخيرة لترك مسكن الزوجية، والحضور لمسكن العائلة، وعقب ذلك حضر القتيل إلى مسكن عائلة زوجته، لحل الخلافات، إلا أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، ما دفعه للاشتباك مع زوج شقيقته، والتشاجر معه، ثم أحضر سلاحا ناريا، وأطلق النار عليه.

وناظر رجال المباحث وجهات التحقيق المختصة، جثة المجني عليه، وتبين إصابته بطلق ناري أدى إلى مصرعه، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وأكدوا مقتله على يد شقيق زوجته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي أمرت بتشريحها والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (خفير خصوصى - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى وتوفى حال إسعافه.

وبالانتقال وسؤال شقيق المتوفـى قرر بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفـى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وزوجته مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، أرشدا عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.