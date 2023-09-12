اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:12 م
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غيوم وشبورة كثيفة بالتزامن مع إعصار "دانيال" على الإسكندرية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:00 ص
غيوم وشبورة كثيفة بالتزامن مع إعصار "دانيال" على الإسكندرية.. فيديو وصور الشبورة علي كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على المدينة، وسط غيوم كثيفة تسيطر على السماء منذ الساعات الأولى، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ومن جانبه، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث أنه متوقع اعتبارًا من امس الاثنين،أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا. 

وذلك وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

 وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارئ، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

 وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

 • توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار.

 • تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 

 • تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد. 

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 

 • عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

 • عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.

 

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:  

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

الشبورة-علي-كورنيش-الإسكندرية
الشبورة علي كورنيش الإسكندرية

 

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شبورة علي شواطئ الإسكندرية اليوم

 

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غيوم كثيفة علي الإسكندرية اليوم

 

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