غلق عيادة طبية وضبط أدوية مخدرة ومنتهية الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها، مشددة على استمرار تلك الحملات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة حملة تفتيشية على إحدى العيادات الخاصة بمدينة دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط 91 نوعا من الأدوية، عند فرزها تبين أن إجمالى عددها 175 علبة دواء، ما بين أدوية مخدرة وأدوية توثر على الصحة النفسية غير مصرح بتداولها فى العيادات الخاصة، وكذلك أدوية خاصة بالتأمين الصحى، وبهيئة الشراء ونفقة الدولة، وأخرى منتهية الصلاحية.

كما تم العثور داخل العيادة على أجهزة رسم عصب ومخ وعضلات، غير مضافة للترخيص.

وتبين وجود 5 أسرّة كشف بالعيادة دون ترخيص والمصرح به سرير كشف واحد فقط وتم غلق المنشأة غلقًا اداريًا، لمخالفتها لشروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.