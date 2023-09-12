ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالى من مقر مدارس خاصة فى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدير مشتريات بمجموعة مدارس خاصة في الدقي، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي، واعترف المتهم بارتكاب السرقة، وأرشد عن النقود المستولى عليها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإدارى الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة).

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.