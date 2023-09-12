اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:26 ص
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ضبط المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:18 ص
ضبط المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالاعتداء على مدرس بالمعاش، وسرقته بالإكراه، بعد ادعاءهم العمل مندوبين مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدرس بالمعاش ، يحمل جنسية إحدى الدول ، مقيم بدائرة القسم) بحضور (سيدة وشخصين) مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى - فيزا كارد - ساعة يد - بعض الأجهزة المنزلية).

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سيدتين وزوجيهما ، لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سىء النية" (مالك محل هواتف محموله) أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.

 


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