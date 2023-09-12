ضبط أكثر من 3 أطنان قمح محلى داخل أحد المخازن بالإسكندرية بدون تصريح

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على تداول وتخزين الحبوب الغذائية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول وتخزين الحبوب الغذائية.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على الإدارة وعضوية مفتشى الإدارة أحمد حسن وأحمد على بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى ومفتشى القسم محمود الديب ومصطفى محمود أثناء المتابعات اليومية والتى أسفرت عن ضبط 3100 كجم قمح محلى بداخل أحد المخازن بمنطقة العامرية بدون تصريح من الجهات المختصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.