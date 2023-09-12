صحة البحر الأحمر: قدمنا خدمات صحية لـ66 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الخدمات الصحية لـ65797 مواطنا فى حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها بمدن البحر الأحمر.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ارتفاع معدلات الأداء بالحملة الرئاسية 100 يوم صحة ، حيث تم تقديم الخدمات الصحية لـ " 65797 مواطنا منذ انطلاق فعاليات الحملة في الخامس والعشرين من يونيو الماضي.

وأشاد في بيان لمديرية الصحة بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وأشار إلى دعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتحقيق المستهدف من هذه الحملة و الوصول إلي كافة المواطنين .

كما أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستقبل المواطنين من الفئات المستهدفة بداية من 18 عام ، وتقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ، والاعتدال الكلوي .

كذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات وندوات التثقيف الصحي والتوعية الميدانية ، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تقدم من خلال فرق طبية ثابتة في جميع الوحدات الصحية، ومراكز الكشف المتنقلة.