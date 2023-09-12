"سرقات منتصف الليل".. كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة لص التجمع

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، لمواجهة المتهم ب سرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وبيان تفاصيل الواقعة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الوقعة.

المتهم اعترف بتخصصه في سرقة المساكن بمنطقة التجمع بأسلوب المفتاح المصطنع، بعد مراقبة سكان الشقق السكنية والتأكد من عدم تواجدهم بداخلها.

المتهم اعترف أيضًا بتنفيذ سرقاته بعد منتصف الليل للتأكد من عدم رؤيته، مضيفا أنه نفذ واقعتين سرقة واستولى على كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية وشاشة تلفزيون، قام بيعها لبعض عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.