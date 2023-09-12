زاخاروفا: إمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيزيد من تصعيد الأزمة

أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

وأوضحت زاخاروفا - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) - أنه في حال استمرار الإمدادات الأمريكية والغربية من الأسلحة لأوكرانيا وتحديدًا الصواريخ بعيدة المدى ستؤثر بشكل سلبي على سير الصراع وتؤدي إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية أكثر وسقوط المزيد من الضحايا.

وأضافت أن إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي أيضًا حيث تنتهك عددًا كبيرًا من الوثائق التي قدمها الأوروبيون أنفسهم.