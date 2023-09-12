وتعليقا على تحذير البيت الأبيض لكوريا الشمالية من بيع أسلحة لروسيا، قال بيسكوف إن "موسكو غير مهتمة بتصريحات واشنطن في سياق المحادثات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن روسيا وكوريا الشمالية ستسترشد بما يتوافق مع مصالح البلدين، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بين موسكو وبيونج يانج في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات الحساسة.

وتابع:"قبل كل شيء، سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، ومن المؤكد أنه سيكون هناك تبادل مكثف للآراء حول الوضع فى المنطقة وحول الشؤون الدولية بشكل عام، لأن هذا أمر مهم".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "الأمر يهم بوتين وضيفنا من بيونج يانج"، مشددا على أنه "من الطبيعي أن تتعاون بلداننا، كونها جارتين، في بعض المجالات الحساسة التي لا ينبغي الكشف عنها أو الإعلان عنها علنا"، مضيفا أن "روسيا مستعدة، إذا لزم الأمر، لمناقشة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية".

