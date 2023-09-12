وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان أعرب، في برقيته، عن أسفه الشديد، لما خلفته هذه الكارثة من أضرار بشرية وخسائر مادية جسيمة، مضيفا "أتقدم لكم أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب السوداني بصادق التعازي والمواساة"، داعياً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وسائر الشعب الليبى الشقيق الصبر والسلوان.