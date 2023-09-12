اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:17 م
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بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية..

رئيس الوزراء: ننفذ مشروعات عديدة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:17 ص
رئيس الوزراء: ننفذ مشروعات عديدة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته أثناء افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز، أنه يتمّ التوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، أما عن مشروعات النقل المستدام مثل التوسع في شبكات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي».

وتابع رئيس الوزراء: "كما تم إنشاء محطات تحلية مياه البحر فضلًا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة".


رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

منتدى الاستثمار البيئي

مترو الانفاق

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