رئيس الوزراء: الدولة تستعد لإطلاق خطة تنموية شاملة فى شمال سيناء

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة فى شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، والفريق أحمد خليفة، أمين عام وزارة الدفاع، واللواء السيد حرحور، مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة فى التهديدات الإرهابية بسيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسى لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أى محاولة للإرهاب.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء، فى رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية فى سيناء، وأن يكون أهالى شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات، وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة ستعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: أن الخطة التنموية لشمال سيناء، تم إعدادها بالتعاون مع جميع الوزارات المختلفة، وتم الوضع فى الاعتبار ما يتم تنفيذه من مشروعات لمختلف الوزارات.

وأشار "سعد" إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف الخطة التنموية التى سيتم تنفيذها فى شمال سيناء، وكذا القطاعات المختلفة التى ستشملها المشروعات، سواء المشروعات الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، وغيرها.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة لترسيخ مظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكافة مرافق المحافظة.

وأوضح السفير نادر سعد أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجمالى المشروعات المنفذة فى شمال سيناء منذ 2014، وحتى الآن، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها، والمشروعات المخطط تنفيذها فى الفترة القادمة، ومراحل تنفيذ المشروعات المستهدفة، وتكلفتها الاستثمارية، وما سوف توفره هذه المشروعات من فرص عمل كثيفة للشباب، وتُسهم فى تحقيق التنمية المنشودة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح لبعض الحوافز التشجيعية لجذب المستثمرين للعمل بشمال سيناء.