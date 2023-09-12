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دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية يستقبل البابا تواضروس الثانى.. صور

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:52 م
دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية يستقبل البابا تواضروس الثانى.. صور زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل دير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

 

وكان فى استقبال قداسته الأب مجدى سيف اليسوعى، ممثل الرئيس الإقليمى للرهبانيّة اليسوعيّة بمصر، والأب عادل زكا اليسوعى، رئيس دير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية، والأب ماريو بولس اليسوعى، مدير مركز الجزويت الثقافى، بالإسكندرية.

 

واحتوى برنامج الزيارة على العديد من الفعاليات التى قام بها قداسته مع الآباء بالدير، ففى البداية زار قداسته كنيسة الدير، حيث قام الأب ماريو بعرض، تضمن تاريخ الكنيسة، وتصميمها المعمارى الفريد، وأيضًا بعض التفاصيل حول العمل الرسولى للجماعة اليسوعيّة فى المدينة.

 

وتلا ذلك، حضور قداسة البابا حفل كورال قيثارة السماء، التابع لكنيسة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس، بجنالكيس، والتى تمت إقامته فى المسرح الإيطالى، التابع للدير، احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيس الكورال.

 

 

البابا تواضروس فى الدير

 

البابا تواضروس فى الدير

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من جولة البابا
جانب من جولة البابا

 

جولة البابا
جولة البابا

 

زيارة البابا
زيارة البابا

 

قداسة البابا تواضروس الثانى
قداسة البابا تواضروس الثانى

 

لقاء البابا تواضروس
لقاء البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه الكاثوليكيه

البابا تواضروس الثانى

دير الاباء اليسوعيين



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