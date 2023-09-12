حبس المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش بـ6 أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أقر المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة عقب علمهم بأن المجنى عليه يعيش بمفرده، فأدعوا عملهم مندوبين مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل لتسهيل الدخول إلى شقته وسرقته تحت تهديد السلاح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مدرس بالمعاش ، يحمل جنسية إحدى الدول ، مقيم بدائرة القسم) بحضور (سيدة وشخصين) مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى - فيزا كارد - ساعة يد - بعض الأجهزة المنزلية).

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سيدتين وزوجيهما ، لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سىء النية" (مالك محل هواتف محموله) أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.