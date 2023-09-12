جهاز العبور يشن حملات امنية مكثفة لإزالة مخالفات البناء

كتب أحمد حسن

اكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه يتم تنظيم حملات بصفة يومية للقضاء تماما على كافة ظواهر العشوائية والمخالفات، للنهوض بالمستوى العام الذى يليق بعروس المدن.

وقال إنه تم تشكيل حملة مكبرة لمتابعة أحياء المدينة شملت غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات وباعة جائلين، وتصحيح أوضاع بعض القطع السكنية والتجارية المخالفة وإعادة الشىء لأصله.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة تند مخالفة وتقفيل ردود ورفع عدادات الكهرباء ببعض القطع المخالفة بالمنطقة الصناعية (ب وج) ، موضحا أنه بالمرورة على الحي الثاني تم رصد مخالفة بالقطعة رقم ( 104) محلية (34) واستغلال البدروم مصنع ملابس جاهزه وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الادوات والمهمات ، وكذلك رصد مخالفة بالقطعة رقم( 102) محلية 34، واستغلال البدروم مطبخ تجهيز واجبات وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الادوات والمهمات.

وتابع" بالمرو على الحى الرابع تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (5) بلوك (19008)والمتمثلة في بناء مباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح وتم الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وكذلك بالمرور على الحي الخامس تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (3) بلوك (16079) والشروع في عمل زيادة بغرف السطح وتم التنبيه بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم رصد ورشة اطارات مخالفة بذات القطعة وتم التحفظ على الادوات والمهمات المضبوطة.