اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز العبور يشن حملات امنية مكثفة لإزالة مخالفات البناء

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:00 م
جهاز العبور يشن حملات امنية مكثفة لإزالة مخالفات البناء حملات إزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه يتم تنظيم حملات بصفة يومية للقضاء تماما على كافة ظواهر العشوائية والمخالفات، للنهوض بالمستوى العام الذى يليق بعروس المدن.

وقال إنه تم تشكيل حملة مكبرة لمتابعة أحياء المدينة شملت غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات وباعة جائلين، وتصحيح أوضاع بعض القطع السكنية والتجارية المخالفة وإعادة الشىء لأصله.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة تند مخالفة وتقفيل ردود ورفع عدادات الكهرباء ببعض القطع المخالفة بالمنطقة الصناعية (ب وج) ، موضحا أنه بالمرورة على الحي الثاني تم رصد مخالفة بالقطعة رقم ( 104) محلية (34) واستغلال البدروم مصنع ملابس جاهزه وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الادوات والمهمات  ، وكذلك رصد مخالفة بالقطعة رقم( 102) محلية 34، واستغلال البدروم مطبخ تجهيز واجبات وتم رفع عداد الكهرباء والتحفظ على الادوات والمهمات.

وتابع" بالمرو على الحى الرابع تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (5) بلوك (19008)والمتمثلة في بناء مباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح وتم الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وكذلك بالمرور على الحي الخامس تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (3) بلوك (16079) والشروع في عمل زيادة بغرف السطح وتم التنبيه بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم رصد ورشة اطارات مخالفة بذات القطعة وتم التحفظ على الادوات والمهمات المضبوطة.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

مشروعات الإسكان

ازاله المخالفات

مخالفات البناء



الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية بالمدينة

الخميس، 27 يوليو 2023 09:59 ص

رئيس جهاز "العبور الجديدة" يتابع أعمال المرافق الجارية في سكن كل المصريين

السبت، 08 يوليو 2023 12:03 م

الإسكان فى يوم.. رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد مشروعات مدينة أكتوبر الجديدة.. رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل مشروعات المياه والصرف.. و"الشروق" تعلن تسليم قطعة أرض لتنفيذ أول فندق سياحى بالمدينة

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:00 م

رئيس "جهاز العبور" يكشف تفاصيل ونسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمدينة

الأربعاء، 10 مايو 2023 11:05 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة