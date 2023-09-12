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توجيهات رئاسية.. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل ليبيا لتنسيق المساعدات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:49 م
توجيهات رئاسية.. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل ليبيا لتنسيق المساعدات رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل ليبيا لتنسيق المساعدات
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كافة المحن والأزمات.. وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكرى مصرى برئاسة  الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى.
رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل ليبيا لتنسيق المساعدات
وبدأ بإيفاد 3 طائرة عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى للشهداء والمصابين.
 
وإذ تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء فى هذه الظروف الصعبة ، تتقدم بخالص التعازى فى ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين .
 

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