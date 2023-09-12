توت يبدأ بشعار "كل الرطب".. اعرف أبرز الأمثال الشعبية المرتبطة بالأشهر القبطية

كتب: محمد الأحمدى

بدأ اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر شهر توت حيث يعد أول شهر بالتقويم القبطى، وتحتفل الكنيسة فيه بعيد النيروز، وجاء تسمية شهر توت نسبة إلى الإله "تهوت" أو "تحوت" إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الأمثال الشعبية المرتبطة بالتقويم القبطى

توت: مشتق من الإله تحوت إله المعارف رب القلم ومخترع الكتابة.. باعتبار أن أول توت شهر الفيضان ويقال (كل رطب توت).

بابه: من أسم الإله (بي تبدت) إله الزرع وفيه يخضر وجه الأرض بالمزروعات ويقولون في الأمثال (إن صح زرع بابه غلب القوم النهابة وإن هاف زرع بابه ما يبقاش فيه ولا لبابه).

هاتور: من أسم الإلهة حتحور (أثور إلهة الحب والجمال ملكه السماء والفرح والمحبة والتى يقابلها عند اليونان (أفروديت) وفى هذا الشهر يتجمل وجه الأرض بجمال الزراعة لذلك يقولون فى الأمثال (هاتور أبو الذهب المنثور) وأيضًا (إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور).

كيهك: وهو مخصص للمعبود (كا ها كا) أي عجل أبيس المقدس وللمعبودة سخمت وبست إلهة الخير وفي هذا الشهر يطول الليل ويقصر النهار ويقولون في الأمثال (كيهك صباحك مساك تقوم من فطورك تحضر عشاك).

طوبي: وهو مخصص للمعبود أمسو ويسمي أيضًا خم وهو شكل من أشكال أمون رع إله طيبه بمصر العليا وإله نمو الطبيعة لأن في أوانه يكثر المطر وتخصب الأرض. وفي الأمثال يقولون (طوبه تخلي الشابه كركوبة من البرد والرطوبة).

أمشير: مأخوذ من إله الزوابع ويقولون (أمشير أبو الطبل الكبير والزعابيب والعواصف الكثير).

برمهات: وينسب إلى (بامونت) إله الحرارة ويسمى شهر الشمس وفيه تشتد الحرارة فتنضج المزروعات ويقال فى الأمثال (برمهات روح الغيط وهات) وأيضًا (عاش النصراني ومات ومأكلش اللحمة في برمهات) علي أساس أن الصوم الكبير يقع دائما فى برمهات.

برموده: مخصص للإله (رنو) و(رنوده) Renenutet إله الرياح القارصة واله الموت ويصور بصوره أفعى وفيه ينتهي عمر الزرع وتصير الأرض قاحلة وفي الأمثال (في برمودة دق بالعمودة).

بشنس: مخصص للإله (خنسو) إله القمر وفيه يطول النهار ويقصر الليل ويقولون في الأمثال (بشنس يكنس الغيط كنس). إشارة إلى خلو الغيط من المزروعات.

باؤنى: قيل أن أصله (با أوني) ويُنْسَب إلى إله المعادن لأن شده الحرارة تسوى المعادن ولذلك يسمي (بؤونه الحجر) ويقولون (بؤونه تكتر فيها الحرارة الملعونة).

أبيب: قيل أن أصله (هوبا) إله الفرح و(هابي) إله النيل وقيل من إله الثعابين وذلك لأن الثعبان الكبير (أبيب) يرمز للظلام ويقولون (أبيب طباخ العنب والزبيب) و(أبيب أبو اللهاليب).

مسرى: يقابل برج الثور واسمه من (ماسى) ويُقال في الأمثال (مسري تجرى كل عسره).