اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:31 م
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:00 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا.. إنفوجراف 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا

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أقلعت 3 طائرات نقل من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

 

المساعدات تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر

 

للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف تداعيات الإعصار المدمر في ليبيا

 

تأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا

 

هو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف تداعيات الإعصار المدمر

مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا
مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا

 


الرئيس السيسى

ليبيا

الاعصار دانيال

العاصفة دانيال



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