تعرف على قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى روسيا بالقطار المدرع الخاص به، وكان في استقباله وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف وعدد من المسؤولين الكوريين.

التقطت عدسات المصورين مشهد خروجه من القطار، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الروس.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، أجرى الضيف مباحثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف.

وأكد الوزير على وجود علاقات ودية طيبة وعميقة منذ فترة طويلة مع هذه الدولة الجارة، وهناك آفاق كبيرة للتعاون معها في مجالات الزراعة والبناء والسياحة وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن زيارة من هذا المستوى، تعد دفعة جيدة للتطوير الأكثر نشاطا للعلاقات الواسعة والاتصالات المباشرة مع كوريا الشمالية.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أعلنت يوم أمس الاثنين عن زيارة رسمية وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع



القطار المدرع المضاد للرصاص يتألف من 21 عربة مصفحة مجهزة بصالات استقبال.. وطلاؤه الفولاذي الأصفر يهدف إلى التحصين ضد الهجمات بالقنابل

قطار الأسرة الحاكمة في البلاد، ورثه الزعيم الحالي عن أبيه، من بعد كيم إيل سونغ الجد الذي كان أول من استقل القطار.

لا بأس إن طالت رحلة الزعيم، فالقطار يتألف من 21 عربة، مجهزة بحجرات استقبال ومؤتمرات، وصالات طعام فاخرة، وأجنحة للنوم.

القطار عبارة عن حصن مسلح على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.

كما يتم سحب سيارته الشخصية التي كانت في الماضي سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز، كجزء من القافلة.

وكذلك الأمر بالنسبة لطائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المستندة إلى معلومات رفعت عنها السرية ومسؤولين كوريين شماليين سابقين.

تم طلاء القطار باللون الأخضر الزيتوني مع سقف أبيض، في حين كانت النوافذ داكنة، بالإضافة لشرائط من الطلاء الفولاذي الأصفر تهدف إلى التحصين ضد الهجمات بالقنابل وتلتف حول جسم القطار، ومن المعروف أن كيم يسافر بأكثر من 20 عربة، مع حراسة أمنية في الأمام والخلف. وبحسب المعلومات الاستخباراتية عن القطار، فإنه أقوى من طلقة الرصاص حيث إنه مضاد للرصاص بالكامل.

شهد القطار اجتماعات رسمية مع الرئيس الروسي، والرئيس الصيني.

عند سفر الزعيم، يشغل قطار أمني في المقدمة والثاني للزعيم وحاشيته وثالث خلفهم. ويحتوي على معدات اتصال عالية التقنية لإصدار الأوامر وتلقي الإحاطات.

كما استخدم في عدة رحلات رسمية خارج البلاد منذ الخمسينيات. تاريخيا، وصل القطار بزعماء البلاد إلى فيتنام، والصين أكثر من مرة، وبلغاريا، وروسيا أيضا.

حركة القطار ووجهته تحمل دلالات ورسائل دأب النظام في بيونغ يانغ على إرسالها.

فقد استخدم القطار سابقا للتلويح بالحرب، فمثلا استقله كيم لمتابعة تجربة صاروخ عابر للقارات عام 2016.



قطار كيم يصل روسيا



زعيم كوريا في القطار



قطار عيم كوريا



مباحثات كيم في روسيا