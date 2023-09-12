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تضامن الدقهلية: استمرار فاعليات مشروع مودة للمقبلين على الزواج بمحافظة الدقهلية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:42 م
تضامن الدقهلية: استمرار فاعليات مشروع مودة للمقبلين على الزواج بمحافظة الدقهلية جانب من البرنامج
الدقهلية - محمدالحبشي

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم برامجها التوعوية، للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج، وشهدت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة الدقهلية، عقد ندوة تدريبه لبرنامج "مودة" للمخطوبين، حيث تم عقد الندوة في النادي الاجتماعي بجمعيه تنميه المجتمع المحلي بميت يعيش مركز ميت غمر، اليوم الثلاثاء بحضور الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا كرم الله، عضو هيئه تدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، ومدرب معتمد بمشروع مودة، والمدرب احمد البدري، نجلاء فخري موافي، منسق مودة بالتضامن الاجتماعي والضيوف من أعضاء مجلس إدارة جمع تنمية المجتمع بميت يعيش، وحضور المخطوبين من الشباب والفتيات لتوعيتهم بالجوانب الاجتماعية والنفسية والطبية والشرعية، وذلك للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية.
 
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة  التضامن الاجتماعي بالدقهلية.
 
 
توعية الشباب والفتيات
توعية الشباب والفتيات

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

جانب من برنامج موده
جانب من برنامج موده

ندوة لبرنامج موده
ندوة لبرنامج موده
 

برنامج مودة

مبادرات رئاسية

المقبلين علي الزواج

المخطوبين

الشباب والفتيات

برامج توعوية

توعية الشباب

وزارة التضامن الإجتماعي

مديرية التضامن بالدقهلية



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