ترامب يتحدى بايدن ومردوخ ورؤساء وول ستريت جورنال فى اختبار للكفاءة العقلية

كتبت: نهال أبو السعود

تحدى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الرئيس بايدن وعائلة مردوخ فى اختبارات الكفاءة العقلية والبدنية، بعد أن كشف استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن 49% من المشاركين يعتقدون أن ترامب ليس مستعدًا عقليًا لهذا المنصب.

كتب ترامب فى منشور على منصته للتواصل الاجتماعى تروث سوشيال: "بموجب هذا أتحدى روبرت مردوخ وأولاده، وبايدن، ورؤساء وول ستريت جورنال، لاختبارات الذكاء"

وتابع فى منشور اخر: "سأذكر المكان والاختبار، وسيكون اختبارًا صعبًا. لن يقترب أحد منى حتى!.. يمكننا أيضًا ممارسة بعض النشاط البدنى فيها.. لقد فزت للتو ببطولة الأندية الكبرى فى نادى كبير للجولف، مع العديد من اللاعبين الجيدين للغاية. للقيام بذلك تحتاج إلى القوة والدقة وقبل كل شيء، الصلابة الذهنية."

وانتقد ترامب عائلة مردوخ التى سالت المشاركين فى الاستطلاع حول ما اذا كانوا واثقين من أن ترامب مستعد عقليا للمنصب الرئاسي.

فى الاستطلاع الذى أجرى فى الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، سئل الناس عن مدى جودة وصف التصريحات المختلفة للرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب، وبالمقارنة، قال 49% فقط أن الرئيس السابق ليس جيدا بينما قال 60% أن بايدن ليس جيدا.

وتسائل ترامب من خلال منشوراته على تروث سوشيال: "فى استطلاع زائف وربما مزور لصحيفة وول ستريت جورنال، جاء من العدم لتخفيف ضربة عدم الكفاءة العقلية الواضحة للغاية مع المحتال جو بايدن، يسألون عن عمرى وعقليتي. من اين جاء هذا؟".

يأتى هجوم ترامب على وسائل الإعلام المحافظة التى يسيطر عليها مردوخ أيضا مع تزايد التوتر فى العلاقة، حيث رفض ترامب المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 حضور المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهورى، جزئيا، لأنه لم يكن يريد المساعدة فى تعزيز معدلات مشاهدة قناة فوكس نيوز التابعة لمردوخ، كما أشار إلى أنه لا يخطط لحضور المناظرة الثانية، التى ستستضيفها فوكس بيزنس.