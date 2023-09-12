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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:06 م
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تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بضغوط مبيعات محلية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:51 م
تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بضغوط مبيعات محلية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 19144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 23077 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8016 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5558 نقطة.

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