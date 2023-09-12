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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:22 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 متساوي الأوزان.
 
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 19269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 23206 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8076 نقطة.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5588 نقطة.

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