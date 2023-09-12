تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 متساوي الأوزان.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 19269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 23206 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8076 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5588 نقطة.